Российские войска нанесла авиационные удары вблизи Вершины и Углегорской ТЭС на Бахмутском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



Уточняется, что на Бахмутском направлении противник совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Спирное, Ивано-Дарьевка, Берестово, Покровское, Вершина, Владимировка, Опросное, Торецко, Зайцево, Кодема, Клиново и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары вблизи Вершины и Углегорской ТЭС.



На Харьковском направлении противник обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков районы населенных пунктов Харьков, Никольское, Лебяже, Уды, Дементиевка, Верхний и Старый Салтов, Петровка, Русские Тишки и Байрак. Кроме этого, оккупанты нанесли авиаудар неподалеку от Петровки.

Украинские военные подавили попытку вражеских штурмовых действий в направлении Дементиевки.



На Славянском направлении, как сообщает Генштаб, оккупант «оказывал огненное влияние» из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Волобуевка, Крестище, Гусаровка, Чеполь, Мазановка, Долина, Красное, Дибривное, Богородичное и Адамовка.



В районе Богородичного украинские военные нанесли противнику потери во время его попытки совершить очередные наступательные действия, оккупанты отошли назад.



На Краматорском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Северска, Григорьевки, Белогоровки, Золотаровки, Серебрянки, Верхнекаменского, Звоновки и Раздолевки. Силы РФ вели наступательные действия в направлении Верхнекаменского, имеют частичный успех.



Захватчики наступают в направлении Веселой Долины и в районе населенного пункта Спирное, боевые действия продолжаются.



На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты продолжают обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерией вдоль линии соприкосновения. Оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Васильевки, Авдеевки, Новоселовки, Веселого и Новомихайловки.



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