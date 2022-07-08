За сутки на Харьковщине в ходе обстрелов погибли четыре мирных жителя, девять ранены

В ходе обстрелов в Харьковской области за минувшие сутки погибли четыре мирных жителя, девять ранены. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



«Вчера вечером враг массированно обстрелял Немышлянский район города... В результате обстрела 3 мирных человека погибли, 5 ранены», - написал он.



Синегубов сообщил, что в минувшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать мирное население и гражданскую инфраструктуру Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов области. В результате обстрелов разрушены частные дома и хозяйственные постройки, пожары на открытых территориях.



В течение суток в Чугуевском районе получили ранения два человека, еще двое гражданских ранены, в Циркунах погибла 71-летняя женщина.