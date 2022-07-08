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В Запорожской области оккупанты захватили два элеватора компании «Прометей»

08 июля 2022, 10:48

В Запорожской области оккупанты захватили два элеватора компании «Прометей»

Группа компаний «Прометей» потеряла контроль над зернохранилищем «Токмак» и «Васильевка» в Запорожская области. Об этом говорится в заявлении на сайте зернотрейдера.

«Контроль над активами в Токмаке и Васильевке потерян. Минимальный кадровый состав предприятий, который там остался после начала ведения активных боевых действий в регионе, смог покинуть свои рабочие места. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Более детальной информации в данный момент нет в связи с оккупацией этих регионов», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что позиция относительно невозможности сотрудничества с оккупационной властью остается неизменной — зернотрейдер готов остановить свою хозяйственную деятельность на захваченных элеваторов до деоккупации Запорожского региона.

ГК «Прометей» предоставляет услуги по хранению, доработке и логистике зерновых и зернобобовых культур на базе 29 элеваторов в Николаевской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой, Запорожской, Сумской, Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях.

По состоянию на 27 июня Россия вывезла с временно оккупированных территорий Украины не менее 400 тысяч тонн зерна. Это более четвертой части всего зерна, которое было там на момент оккупации.

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