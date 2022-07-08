Российская армия обстреляла Донецкую область «Точкой-У» и «Искандер-М»

23 населенных пункта в Донецкой области были обстреляны войсками РФ за прошедшие сутки, есть убитые и раненые гражданские. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.



Всего полицейские зафиксировали 37 обстрелов. Российские войска били по городам Авдеевка, Краматорск, Славянск, Торецк, Соледар, Бахмут, Железное, Северск, пгт Южное, селах Катериновка, Сокол, Озеряновка, Георгиевка, Дилиевка, Богдановка, Щербиновка, Первомайское, Покровское, Новосергеевка, Клебан-Бык, Орловка, Желанное, Карловка.

По Авдеевке, только за сутки оккупанты нанесли 10 ударов, попав в дома граждан, больницу, автобазу, коксохимический завод. Есть жертвы среди мирного населения.

Четыре раза оккупантами был обстрелян Славянск.

Разрушены российскими снарядами 65 гражданских объектов: 45 жилых домов, из них 19 многоквартирных, детский сад, амбулатория, АКХЗ, железная дорога, стадион, гостиница, котельная, высоковольтная линия.

За прошедшие сутки российская армия применила на территории Донецкой области авиационные ракеты «НУРС», ЗРК «С-300», «Искандер-М», «Точку-У», а также РСЗО «Град», «Торнадо-С», артиллерию и танки.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за прошедшие сутки российская армия на территории региона убила 6 и ранила 21 мирного жителя.