Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Российская армия обстреляла Донецкую область «Точкой-У» и «Искандер-М»

08 июля 2022, 10:46

Российская армия обстреляла Донецкую область «Точкой-У» и «Искандер-М»

23 населенных пункта в Донецкой области были обстреляны войсками РФ за прошедшие сутки, есть убитые и раненые гражданские. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

Всего полицейские зафиксировали 37 обстрелов. Российские войска били по городам Авдеевка, Краматорск, Славянск, Торецк, Соледар, Бахмут, Железное, Северск, пгт Южное, селах Катериновка, Сокол, Озеряновка, Георгиевка, Дилиевка, Богдановка, Щербиновка, Первомайское, Покровское, Новосергеевка, Клебан-Бык, Орловка, Желанное, Карловка.

По Авдеевке, только за сутки оккупанты нанесли 10 ударов, попав в дома граждан, больницу, автобазу, коксохимический завод. Есть жертвы среди мирного населения.

Четыре раза оккупантами был обстрелян Славянск.

Разрушены российскими снарядами 65 гражданских объектов: 45 жилых домов, из них 19 многоквартирных, детский сад, амбулатория, АКХЗ, железная дорога, стадион, гостиница, котельная, высоковольтная линия.

За прошедшие сутки российская армия применила на территории Донецкой области авиационные ракеты «НУРС», ЗРК «С-300», «Искандер-М», «Точку-У», а также РСЗО «Град», «Торнадо-С», артиллерию и танки.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за прошедшие сутки российская армия на территории региона убила 6 и ранила 21 мирного жителя.

Еще по теме

Места
Донецкая область
Прочее
Война обстрелы на Донбассе

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:57
В ближайшее время водоснабжение оккупированного Мариуполя восстановлено не будет
11:39
В Новой Каховке горят склады с боеприпасами и топливом оккупантов
09:29
«ДНР»: В Донецке погиб мирный житель
08:21
В оккупированном Шахтерске — взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов
00:00
Обстрелы Краматорска и Славянска. Бои на Луганщине. Дайджест НД за день ►
23:44
В Херсоне новое «правительство», атака на Мелитополь, открытие Промсвязьбанка. Жизнь в оккупации ►
21:31
«ДНР»: В Донецке снова горит нефтебаза
17:46
«Самое страшное преступление»: «Л-ДНР» снова активизировали принудительную мобилизацию
16:57
Мэры, депутаты, правоохранители: Оккупанты похитили на Херсонщине более 450 человек
16:27
В Донецке продолжается пожар на территории «Камаз-Центра»
15:06
В РФ заявили, что могут присоединить захваченные территории Украины. И назвали условие
14:31
«ДНР»: В Донецке в результате обстрела погибла женщина
13:51
В Кременной оккупанты расстреливают людей на улицах города — Луганская ОВА
13:11
«ЛНР» сообщила о семи пострадавших от обстрелов
12:39
Оккупанты вывезли за пределы Мариуполя экспонаты музеев города — горсовет
все новости
11:57
В ближайшее время водоснабжение оккупированного Мариуполя восстановлено не будет
11:50
Росармия обстреляла из «Градов» пастбище с коровами на Черниговщине
11:39
В Новой Каховке горят склады с боеприпасами и топливом оккупантов
11:14
В Украине начали выселять переселенцев. В Минреинтеграции пояснили, что делать
10:48
В Запорожской области оккупанты захватили два элеватора компании «Прометей»
10:46
Российская армия обстреляла Донецкую область «Точкой-У» и «Искандер-М»
10:40
В Николаеве утром раздавались взрывы, в области — двое погибших из-за обстрелов
10:30
СБУ задержала корректировщика огня по Запорожью и Днепропетровщине
10:07
Армия РФ уничтожает села, чтобы выйти на админграницу Луганской области
10:05
За сутки на Харьковщине в ходе обстрелов погибли четыре мирных жителя, девять ранены
10:01
На границе Запорожской и Донецкой областей РСЗО россиян обстреляли позиции своих военных
09:29
«ДНР»: В Донецке погиб мирный житель
09:28
Силы РФ нанесли авиаудары возле Вершины и Углегорской ТЭС на Бахмутском направлении — Генштаб
09:11
Из плена освободили 16-летнего сына главы Запорожского района
09:05
Из-за обстрелов Донецкой области погибли шесть человек, 21 мирный житель ранен
все новости
ВИДЕО
В оккупированном Шахтерске — взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов
08 июля, 08:21
Обстрелы Краматорска и Славянска. Бои на Луганщине. Дайджест НД за день ►
08 июля, 00:00
В Херсоне новое «правительство», атака на Мелитополь, открытие Промсвязьбанка. Жизнь в оккупации ►
07 июля, 23:44

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция