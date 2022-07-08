Росармия обстреляла из «Градов» пастбище с коровами на Черниговщине

Российские войска в четверг, 7 июля, вел огонь по Белопольской, Шалыгинской, Эсманской громадах Сумской области и Новгород-Северской – Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



«Территорию Новгород-Северской громады Черниговской области враг вчера обстреливал трижды. Россияне одновременно били из РСЗО и минометов. Зафиксировано около 120 взрывов. В одном из случаев вражеские "Грады" обстреляли пастбище, на котором пасли скот», - сказано в сообщении.



В Сумской области Шалыгинская громада за сутки россиянами обстреливалась пять раз. Пограничники зафиксировали ведение огня из стрелкового оружия и более 40 взрывов боеприпасов из ствольной артиллерии и минометов. На территории Эсманской громады окрестности одного из приграничных сел были обстреляны из ствольной артиллерии, зафиксировано 9 взрывов.



Также поздно вечером из российского населенного пункта Теткино вражеская ствольная артиллерия произвела около десятка выстрелов по территории Белопольской громады. Жертв среди людей или разрушение инфраструктуры в результате этих обстрелов не зафиксировано.