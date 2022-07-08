В оккупированном Шахтерске продолжаются взрывы, пожар распространяется

Пожар в оккупированном Шахтерске распространяется, по-прежнему слышны взрывы.
В Telegram-канале «Типичный Донецк» показали, что огонь перекинулся со склада на поле. Слышно, как продолжают детонировать боеприпасы.
Сепаратистский сайт «ДАН» сообщает, что «власти» организовали эвакуацию горожан крупных жилых массивов.
«Сейчас в городе все спокойно, дорога в город не перекрыта, ночью из густонаселенных районов — это "Микрорайон 7" и "Журавлевка" — жители были эвакуированы в безопасные районы. Подвоз был организован», — уверяют в «ДНР».
В то же время, в соцсетях местные жители пишут о том, что дорога на Шахтерск перекрыта.
Напомним, в оккупированном Шахтерске ночью взорван склад с боеприпасами.
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