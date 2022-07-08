Суд приговорил к 15 годам тюрьмы еще 8 боевиков «ДНР»

Еще восемь боевиков группировки «ДНР» получили по 15 лет тюрьмы за участие в войне против Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Отмечается, что боевиков задержали во время освобождения территорий на востоке на севере Украины.



«Один из них, житель Донецка, "мобилизовался" добровольно в первый день полномасштабной войны. Он был распределен на должность стрелка 115 полка и прошел недельную боевую подготовку в российском Белгороде. Боевик сдался в плен во время освобождения села Ольховка Харьковской области», - говорится в сообщении.



Еще семь человек занимали должности командира отделения, пулеметчика, гранатометчика, помощника гранатометчика и стрелков. Их задержали во время освобождения Сумской области.



Всех боевиков признали виновными по двум статьям УКУ. Они получили по 15 лет тюремного заключения с конфискацией всего принадлежащего им имущества.