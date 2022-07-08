Славянск и Краматорск в дыму. Причины назвали в ГСЧС

Сегодня утром Славянск, Краматорск и близлежащие населенные пункты окутал дым. Возможной причиной его являются пожары в Лиманском районе. Об этом сообщила представитель ГУ ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал, передает «Вільне радіо».



Фото задымленных улиц публикуют местные жители в соцсетях.



«Спасатели Главного управления ГСЧС Донетчины к ликвидации пожаров в тех районах пока не привлечены. Информации о пожарах у нас нет. Возможно, горят леса на временно неподконтрольной территории. Накануне было много пожаров, и ночью были. Раньше, когда были лесные пожары, была такая ситуация», — сообщила Бахал.



Начальник Донецкого областного управления лесного и охотничьего хозяйства Виктор Стороженко, комментируя задымление, отметил, что у его подчиненных нет доступа к лиманским лесам.



«Может быть (задымление вследствие лесных пожаров в регионе — ред.), бои идут. Но там нет никого у нас», — сказал он.