Переименовали в «Площадь ЛНР»: Британские дипломаты в Москве получают почту по старому адресу

«Почта России» временно продолжит обслуживать британское посольство в Москве по старому адресу. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.



Площадь перед посольством переименовали в «Площадь ЛНР». Однако в посольстве заявили, что будут считать актуальным старый адрес: Смоленская набережная, 10.



В «Почте России» отметили, что доставляют письма и посылки в соответствии с указанными на них адресами. Если адрес будет указан некорректно, корреспонденцию вернут отправителю. Однако на время переходного периода письма со старым адресом не будут возвращать отправителям. Сколько будет длиться такой период, не уточняется.



«Мы понимаем, что не все клиенты сразу могут заметить изменение адреса, поэтому на время переходного периода будем продолжать доставлять корреспонденцию с указанием старого адреса», — сообщили в компании.



На официальном сайте посольства адрес оставили прежний.





Отметим, что в конце июня еще одну безымянную площадь в Москве возле посольства США в РФ назвали «Площадью ДНР». Посольство США теперь вместо адреса указывает координаты.