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Северодонецк находится на грани гуманитарной катастрофы – Гайдай

08 июля 2022, 13:20

Северодонецк находится на грани гуманитарной катастрофы – Гайдай

Город Северодонецк Луганской области находится на грани гуманитарной катастрофы. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Город находится на грани гуманитарной катастрофы – отсутствуют централизованное водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение. С конца февраля оккупанты обстреливали объекты критической инфраструктуры, уничтожили их почти до основания. Отремонтировать они ничего не смогут», - отметил он.

Гайдай также подчеркнул, что большая проблема есть также с канализационными системами города.

«Очистные сооружения не работают, как и насосные станции. Стоки накапливаются. Добавьте к этому температуру воздуха, которая сейчас во дворе. А еще вонь от умерших – тех, кого похоронили во дворах, а многие остаются в квартирах и подъездах, как в одной из многоэтажек в новых районах», - резюмировал он.

По его словам, в Северодонецке разрушены или повреждены 80% жилья.

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