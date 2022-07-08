Северодонецк находится на грани гуманитарной катастрофы – Гайдай

Город Северодонецк Луганской области находится на грани гуманитарной катастрофы. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Город находится на грани гуманитарной катастрофы – отсутствуют централизованное водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение. С конца февраля оккупанты обстреливали объекты критической инфраструктуры, уничтожили их почти до основания. Отремонтировать они ничего не смогут», - отметил он.



Гайдай также подчеркнул, что большая проблема есть также с канализационными системами города.



«Очистные сооружения не работают, как и насосные станции. Стоки накапливаются. Добавьте к этому температуру воздуха, которая сейчас во дворе. А еще вонь от умерших – тех, кого похоронили во дворах, а многие остаются в квартирах и подъездах, как в одной из многоэтажек в новых районах», - резюмировал он.



По его словам, в Северодонецке разрушены или повреждены 80% жилья.