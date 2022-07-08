Росармия атаковала юг: Одна ракета разорвалась над морем, другая ударила по Николаеву

По Одесской области утром была выпущена крылатая ракета типа Х-31, которая взорвалась над морем. Об это сообщает оперативное командование «Юг».



«Около 10:00, с вражеского самолета Су-30, со стороны Черного моря, по Одесской области выпущена крылатая ракета типа Х-31, которая разорвалась над морем, направляясь к побережью», - сказано в сообщении.



В командовании предполагают, что россияне изменили тактику по нанесению массовых осколочных поражений в местах больших скоплений людей в прибрежной зоне.



Кроме этого, российские оккупанты реактивной системой залпового огня «Смерч» нанесли удар по производственной инфраструктуре Николаева, сообщил спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.



По предварительной информации, пострадавших нет, а масштабы разрушения уточняются