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Росармия атаковала юг: Одна ракета разорвалась надо морем, другая ударила по Николаеву

08 июля 2022, 14:32

Росармия атаковала юг: Одна ракета разорвалась надо морем, другая ударила по Николаеву

По Одесской области утром была выпущена крылатая ракета типа Х-31, которая взорвалась над морем. Об это сообщает оперативное командование «Юг».

«Около 10:00, с вражеского самолета Су-30, со стороны Черного моря, по Одесской области выпущена крылатая ракета типа Х-31, которая разорвалась над морем, направляясь к побережью», - сказано в сообщении.

В командовании предполагают, что россияне изменили тактику по нанесению массовых осколочных поражений в местах больших скоплений людей в прибрежной зоне.

Кроме этого, российские оккупанты реактивной системой залпового огня «Смерч» нанесли удар по производственной инфраструктуре Николаева, сообщил спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

По предварительной информации, пострадавших нет, а масштабы разрушения уточняются

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