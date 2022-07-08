В полицию Луганской области поступило 38 сообщений граждан о преступлениях войск РФ за сутки

За прошедшие сутки в полицию поступило 38 сообщений жителей Луганской области о разрушении, уничтожении объектов инфраструктуры, жилых домов в результате обстрелов войск России. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.



В частности полицейские заявили, что им поступили сообщения о повреждениях и разрушениях домов мирных жителей в пгт Новотошковское - 19 сообщений, в городе Северодонецк - 11, Горное - 2, в городах Кременная, Попасная, Приволье и пгт Нижнее и с. Подлесное по 1 сообщению.

Также было получено сообщение о том, что военнослужащие оккупационных войск России намеренно повредили здания и сооружения одного из предприятий на временно оккупированной территории Луганской области.



Еще правоохранители зарегистрировали по два факта касающихся:

- захвата зданий предприятий на временно оккупированной территории области;

- совершения мародерства на временно неподконтрольной украинским властям территории Луганщины.





Разоблачено полицией Украины 5 коллаборантов, сотрудничавших с оккупантами.



Полицейскими начато 15 уголовных производств по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее, 8 июля, в полиции Донецкой области заявили, что за прошедшие сутки оккупанты обстреляли двадцать три населенных пункта региона, есть убитые и раненые гражданские.



