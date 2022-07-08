В Донецкой области восстановлено энергоснабжение в 13 населенных пунктах

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение более чем 10 тысячам семей в 13 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за сутки аварийно-ремонтные бригады смогли в сопровождении военных попасть на места повреждения оборудования и выполнить ремонты. Таким образом, свет снова есть у 10 302 семей в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах.



Львиная доля восстановлений — в постоянно обстреливаемой Торецкой громаде. Здесь снова со светом более восьми тысяч семей.



«На сегодняшний день без электроснабжения остаются 334 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское», — сообщили в компании.