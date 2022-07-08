Космонавты позировали на МКС с флагами «ЛНР» и «ДНР»: НАСА осудило Россию за пропаганду войны

Космическое агентство НАСА осудило Россию за использование Международной космической станции в целях военной пропаганды. Об этом сообщает The Washington Post.



В заявлении космического агентства говорится, что оно «категорически осуждает использование МКС в политических целях для поддержки войны против Украины». Это в корне несовместимо, напомнили в НАСА, с основной функцией станции по развитию науки и технологий в мирных целях.



4 июля российское космическое агентство опубликовало фотографии троих своих космонавтов, позирующих с флагами группировок «ЛНР» и «ДНР». Сообщалось, что так космонавты отпраздновали захват российскими силами Луганской области.



Отметим, что российские войска и по состоянию на сегодняшний день, 8 июля, не смогли взять Луганщину под полный контроль.