На окраине Донецка горит свалка

Пожар на свалке в Донецке. Фото из соцсетей

Мусорная свалка горит в Буденновском районе Донецка. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.



Столб дыма от этого пожара также хорошо виден в Пролетарском районе.



Стали ли причиной возгорания боевые действия, пока неизвестно.



