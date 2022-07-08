Коллекторам запретят требовать долги у военных, волонтеров и переселенцев

Верховная Рада на заседании в пятницу приняла законопроект о запрете коллекторам требовать долги у военных, участников территориальной обороны, волонтеров и внутренне перемещенных лиц.



Документ приняли в первом чтении, «за» проголосовал 281 депутат, воздержались 12.



Согласно принятому законопроекту, вносятся изменения в закон Украины «О потребительском кредитовании» относительно урегулирования просроченной задолженности на период действия военного, чрезвычайного положения и в течение 6 месяцев после его отмены.

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