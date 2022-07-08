Посреди улицы умерли пенсионеры: В Мариуполе произошел очередной протест

В Мариуполе люди собрались на очередной протест в микрорайоне «Волонтеровка» Кальмиусского района. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



По его словам, люди собрались в школе с требованием срочного решения проблемы с питьевой водой, электричеством и транспортным сообщением.



«Около 3 тысяч человек и не менее 200 детей остаются отрезанными от минимальных базовых условий существования. Протестное собрание прошло после смерти посреди улицы двух пенсионеров, пытавшихся в жару преодолеть километры из Волонтеровки в центр района», — сообщил Андрющенко.



Он отметил, что местные оккупационные власти пытались что-то обещать, но в итоге просто сбежали под защитой российских автоматчиков.



«Люди брошены на произвол судьбы. Большинство мужчин из этого микрорайона до сих пор находятся в фильтрационной колонии в Седово, что делает невозможным решение проблем собственными руками. Сопротивление нарастает, оккупанты откровенно тушат пожар бензином», — подчеркнул советник мэра.

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