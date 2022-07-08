В результате обстрелов Бахмута и Северска погибли пять человек

Россияне 7 и 8 июля плотным огнем накрывали города Бахмут и Северск. В городах есть убитые и раненые, повреждены дома и автомобили. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.



«После обстрелов в реанимационном отделении больницы скончались пять мирных жителей. От снарядов оккупантов ранены трое человек, среди которых 12-летний мальчик. Он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии», — сообщили в прокуратуре.



В связи с обстрелами правоохранители расследуют два уголовных производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).