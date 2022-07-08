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Скрытая вербовка: Российские ЧВК набирают заключенных для войны в Украине

08 июля 2022, 21:33

Скрытая вербовка: Российские ЧВК набирают заключенных для войны в Украине

В России вербуют заключенных для участия в так называемой «спецоперации» в Украине. Об этом ряду изданий рассказали родственники осужденных. «Новости Донбасса» подробнее изучили эту информацию и узнали, на каких условиях предлагают воевать в Украине, что обещают взамен и для чего вообще России понадобилось привлекать людей, отбывающих наказание.

Война в Украине продолжается, человеческие ресурсы России постепенно иссякают. Объявить мобилизацию президент РФ Владимир Путин не может — чревато потерей поддержки. Потому там решили работать по другому формату: скрытая вербовка. Как стало известно недавно, привлечь пытаются также и заключенных.

Руководитель российского правозащитного проекта Gulagu.Net Владимир Осечкин говорит, что к ним на «горячую линию» стали поступать сообщения о том, что сотрудники ФСБ начали приезжать на систематической основе в исправительные колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов и приглашать на беседы тех, кто имеет опыт участия в военных действиях, в горячих точках. Как правило, это уже осужденные, но ранее ранее бывшие бойцами отрядов специального назначения СОБР ОМОНа и так далее.

Подобные рейды уже проходили в исправительных колониях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также встречи сотрудников ФСБ с осужденными прошли в ряде исправительных колоний по Владимирской области и в других регионах.

Осечкин рассказал подробнее, как происходит вербовка осужденных.

«Выглядит это следующим образом. Сначала оперативный отдел исправительной колонии подготавливает личные дела и отфильтровывает из 1000 осужденных тех, кто смотрит телевизор, кто подвержен пропаганде, кто верит в то, что война — это якобы правильное дело. И вот из них уже идет отбор физически развитых, и в то же самое время управляемых, послушных, тех, кого можно использовать в качестве "пушечного мяса" либо живой рабочей силы на особо опасных участках, на оккупированных территориях, так называемой "Л-ДНР"», — рассказал правозащитник.

Привлекают под разным предлогом: кому говорят воевать, а кому — предлагают якобы восстанавливать инфраструктуру. В качестве мотивации заключенным предлагают 200 тысяч рублей в месяц вознаграждения и условно-досрочное освобождение. С единственным условием — если они выживут. А если погибнут — обещают, что дадут родственникам по 5 миллионов рублей. Фиксируется все только лишь в устной форме.

Известно, что в Санкт-Петербурге, когда предложили 2000 заключенных по тяжким преступлениям заключить контракт взамен на свободу после соответствующего периода войны в Украине, — только 40 человек изъявили желание пойти на войну.

Эксперты уверены, что большая часть из тех, кто все же соглашается на эти условия, на самом деле воевать в Украине не хочет. Для них это возможность не находиться в пыточных учреждениях УФСИН, не терпеть рабский труд и унижения.

Правозащитник Владимир Осечкин считает, что большая часть из таких «мобилизованных», как только будут освобождены, попробуют сбежать либо во время отправки в Украину, либо из самой Украины.

«И не факт, что они побегут в сторону России», — подчеркивает Осечкин.

Другой причиной вербовки заключенных для участия в «спецоперации» может быть желание выслужиться руководству ФСИНа перед начальством и показать, что свою лепту они тоже вносят. Кого заставляют шить военную форму, а кого отправляют на фронт, но по факту — на убой, не считаясь с жизнями, в пекло развязанной ими же бессмысленной войны.

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