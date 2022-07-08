Россияне отстранили от власти коллаборантов на Херсонщине и в Мелитополе — ЦНС

На временно оккупированных территориях Херсонщины и в Мелитополе россияне по факту отстранили коллаборантов от власти. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



«В Херсонской области после назначения главой "правительства" фсбшника Сергея Елисеева, коллаборант Владимир Сальдо выполняет представительские функции. В то же время, у его заместителей провели обыски», — говорится в сообщениии.



В ЦНС также рассказали, что в Мелитополе изменников из полиции отстранили от руководящих должностей. Вместо них полицейскими будут руководить россияне.



«Кроме того, по имеющейся информации, делегации депутатов "Единой России" во время визита в оккупированные города игнорируют самопровозглашенных мэров и других коллаборантов», — отмечают в ЦНС.



Ранее сообщалось, что оккупанты так и не смогли найти достаточное количество коллаборантов и почти все «правительство» Херсонской области сформировали из россиян, не имеющих отношения к Украине.