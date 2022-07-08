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Самолеты в небе над Донецком. В Шахтерске взорван склад боеприпасов. Дайджест НД за день ►

08 июля 2022, 23:03

Самолеты в небе над Донецком. В Шахтерске взорван склад боеприпасов. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Российские оккупанты обстреляли Славянск и Авдеевку. Есть жертвы.
  • Оккупанты создают условия для штурма Краматорска, который будет идти параллельно с наступлением на Славянск — Институт изучения войны.
  • В Шахтерске взорван склад с боеприпасами. Пожар распространяется на поле.
  • Обстрелы в Донецке и Снежном. В небе над Донецком самолеты.
  • Северодонецк на грани гуманитарной катастрофы. Очистные сооружения не работают, тела погибших остаются в разрушенных домах.
  • Российские войска уничтожают села, чтобы выйти на административную границу Луганской области.
  • В Мариуполе не будет воды. В микрорайоне Волонтеровка начались протесты.

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