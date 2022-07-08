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Кириленко назвал наиболее вероятные направления российского наступления на Донетчине

08 июля 2022, 23:15

Кириленко назвал наиболее вероятные направления российского наступления на Донетчине

Вся линия фронта на Донетчине находится под постоянными обстрелами, немотря на то, что оккупанты проводят определенную перегруппировку сил. Об этом сказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона.

По его словам, Бахмут сейчас наиболее близко находится от передовой. Здесь и в Славянске обстрелы происходят ежедневно.

«Бахмут-Соледар — одно из наиболее вероятных направлений дальнейших наступательных действий врага. Это известно вооруженным силам, и все необходимые меры нами совместно принимаются для дополнительного укрепления, встречи и дальнейшей остановки врага... До Славянска неного большее расстояние, но также оно позволяет бить из РСЗО. И потому эти направления являются наиболее угрожающими, и мы понимаем, что враг может двигаться сразу по этим двум направлениям как минимум», — сказал глава области.

Он отметил, что оккупанты сейчас начали использовать тактику массовых поджогов полей, понимая, что идет сбор урожая.

«Враг бьет по полям, уничтожает комбайны и технику, которая убирает урожай», — сказал Кириленко.

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