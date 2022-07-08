Разбили танковую роту: Арестович рассказал подробности боя под Славянском

Украинские военные отбили попытку наступления на Славянск в районе Богородичного, оккупанты потеряли танковую роту и более 200 человек. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире «Фейгин LIVE».



«Навешали в Богородичном вчера наши ребята очень сильно при попытке наступать. Это направление с Изюма на Славянск. Танков завалили штук 12, танковую роту. Всего за вчера докладывают о 35 танках — не знаю, верить или нет, это чуть больше танкового батальона», — сказал он.



Арестович отметил, что при попытке наступления оккупанты потеряли погибшими более 200 человек.



«Попытка штурмовать провалилась в ноль. Они пытались двинуться и посмотреть на потенциал этого движения», — добавил он.