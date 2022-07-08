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Святогорская лавра пострадала во время боевых действий: появилось видео

08 июля 2022, 23:41

Святогорская лавра пострадала во время боевых действий: появилось видео

Святогорская лавра. Скриншот Святогорская лавра. Скриншот

В сети опубликовали видео из Святогорской Лавры. На видео видно, что православная обитель получила повреждения во время боев.

На стенах храмов и корпусов — следы обстрелов. Часть зданий разрушено.

Лавра расположена на правом берегу реки Северский Донец, который контролирует ВСУ. Основная часть города Святогорск находит на левом берегу — его контролируют российские войска.

7 июня Минобороны РФ заявило о том, что левый берег Святогорска находится под российским контролем. Город разделен рекой Северский Донец. На левом берегу находится административная и жилая часть Святогорска, а на правом, более высоком, — Святогорская лавра. Мост между берегами был разрушен в начале июня. 

Мэр Святогорска Владимир Бандура перешел на сторону России. В Украине ему объявлено подозрение в госизмене.

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