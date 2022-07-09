Российские силы пытались захватить Углегорскую ТЭС, но были отброшены — Генштаб

Российские силы пытались наступать на Углегорскую ТЭС (расположена в Светлодарске Донецкой области) и взять ее под контроль. Однако украинские военные отбили атаку. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.



По информации Генштаба, на Славянском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы вблизи Дибровного, Богородичного, Адамовки, Карнауховки и Сулиговки.



На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Григоровки, Верхнекаменского и Краматорска. Штурмовыми действиями пытается продвинуться в районе Григоровки, бои продолжаются.



На Бахмутском направлении обстрелы со стороны оккупантов фиксировались вблизи Зайцево, Берестового и Клинового. Нанес авиаудару неподалеку от Спорного.



«Наступательными действиями оккупанты пытались установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и улучшить тактическое положение в районе Доломитного. Украинские воины не дали им этого сделать и откинули на предыдущие позиции», — подчеркнули в Генштабе.



Там добавили, что на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обоюдные обстрелы позиций по линии столкновения. Враг наносил авиационные удары в районе населенного пункта Малые Щербаки.

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