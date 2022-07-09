«ДНР» заявила об обстреле Донецка и Пантелеймоновки, погибли три человека

На подконтрольной группировке «ДНР» территории в результате обстрелов за сутки погибли три мирных жителя. Есть раненые. Об этом сообщает так называемый «СЦКК ДНР».



В «ДНР» уверяют, что три человека погибли в Кировском районе Донецка и Пантелеймоновке.



Ранения различной степени тяжести получили 16 мирных жителей, в том числе мальчик 2010 года рождения, девочка-подросток 2008 г.р. и парень-подросток 2004 г.р. — в Петровском и Кировском районах Донецка, а также в Горловке.

Ранее о ранении 11 человек, в том числе двоих подростков, сообщал «мэр» Горловки при группировке «ДНР» Иван Приходько.



На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за сутки погибли пять мирных жителей, восемь были ранены.