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Российские силы обстреляли на Донетчине 17 населенных пунктов

09 июля 2022, 11:24

Российские силы обстреляли на Донетчине 17 населенных пунктов

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: полиции Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: полиции

Войска РФ обстреляли 17 населенных пунктов в Донецкой области. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

Оккупанты ударили по Авдеевке, Марьинке, Горняку, Славянску, Дружковке, Константиновке, Часов Яру, Северску, Торецку, Бахмуту, Нью-Йорку, Миролюбовке, Георгиевке, Новониколаевке, Зайцево, Семигорью, а также селу Крестище. Противник бил по жилым кварталам из авиации, артиллерии, танков, реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч».

Разрушены 22 гражданских объекта: 11 жилых домов, из них два многоквартирных, детская площадка, дом культуры, супермаркет, завод, дачный кооператив, железнодорожная станция и другая инфраструктура.

Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

По информации областной военной администрации, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за сутки погибли пять мирных жителей, восемь были ранены.

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