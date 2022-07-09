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Обстрел Кривого Рога: Количество погибших возросло

09 июля 2022, 11:48

Обстрел Кривого Рога: Количество погибших возросло

Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: ВГА Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: ВГА

Российские войска утром ударили ракетами по Кривому Рогу. Есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул.

«Повреждены школа и жилые дома. Погибла женщина 1981 года рождения. Ранены мужчина 1979 г.р. (средней тяжести) и девушка 2002 г.р. (тяжелая, в операционной) — папа и дочка», — отметил Вилкул.

Глава города подчеркнул, что на улицах — много кассетных боеприпасов, и призвал людей не подходить к незнакомым предметам. Спасатели продолжают заниматься разминированием.

Позже Вилкул уточнил детали утреннего обстрела. В частности, он сообщил, что били из РСЗО «Торнадо-С» калибром 300 мм (зона поражения с модернизированным боекомплектом — до 120 км. Обстрел велся с дистанции более 70 км из района между Новорайском и Костыркой оккупированной Херсонской области.

«Десять ракет — и осколочные, и кассетные БК. Выстрел "в ту сторону", просто по центру мирного жилмассива с большим разлетом ракет. Погибшая женщина 1981 г.р. — повар в детском садике, шла на работу. Девушка 2002 г.р. — очень тяжелая, серьезные поражения области сердца и печени, врачи борются за ее жизнь. Мужчина 1979 г.р. — множественные осколочные ранения средней тяжести», — проинформировал Вилкул.



По информации главы областной военной администрации Валентина Резниченко, девушка, которая была ранена сегодня утром, скончалась в больнице.

Резниченко подчеркнул, что обстрел оккупантами мирного города унес жизни двух человек.

«По уточненным данным, трое раненых. Двоим врачи оказали помощь, и они сейчас дома. 43-летний мужчина в больнице. Это отец погибшей девушки», — отметил он.

Ранее сообщалось, что сегодня утром российские войска обстреляли Кривой Рог.

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Места
Кривой Рог Днепропетровская область
Прочее
Война Погибшие Жертвы раненые

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