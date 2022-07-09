В Донецкой области энергетики вернули свет в 23 населенных пункта

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение 13 тысячам семей в 23 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



За сутки специалисты смогли полностью или частично возобновить электроснабжение для 13 243 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. В том числе снова со светом около 12 тысяч домохозяйств в Торецкой, Александровской, Константиновской и Авдеевской громадах, обесточенных из-за обстрелов накануне, 7 июня.



Еще 1,3 тысячам семей в Бахмутской, Авдеевской и Торецкой громадах, постоянно страдающих от последствий боевых действий, специалистам удалось возобновить питание менее чем за сутки.



«Остается без света 321 населенный пункт Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское», — отметили в энергокомпании.