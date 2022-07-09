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В Донецкой области энергетики вернули свет в 23 населенных пункта

09 июля 2022, 12:14

В Донецкой области энергетики вернули свет в 23 населенных пункта

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение 13 тысячам семей в 23 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.

За сутки специалисты смогли полностью или частично возобновить электроснабжение для 13 243 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. В том числе снова со светом около 12 тысяч домохозяйств в Торецкой, Александровской, Константиновской и Авдеевской громадах, обесточенных из-за обстрелов накануне, 7 июня.

Еще 1,3 тысячам семей в Бахмутской, Авдеевской и Торецкой громадах, постоянно страдающих от последствий боевых действий, специалистам удалось возобновить питание менее чем за сутки.

«Остается без света 321 населенный пункт Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское», — отметили в энергокомпании.

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