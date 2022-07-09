В Минобороны назвали количество мобилизованных украинцев

Деятельность сектора безопасности и обороны обеспечивают около 1 млн человек в разных структурах. В частности, в Вооруженные силы Украины мобилизовано 700 тысяч человек. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, передает украинский Forbes.



«Мобилизованы в ВСУ — до 700 тысяч человек, пограничники — до 60 тысяч, Нацгвардия — до 90 тысяч, Национальная полиция — до 100 тысяч. У нас сегодня более миллиона человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны», — детализировал министр.



Резников добавил, что такая численность вооруженных сил создает возможности для бизнеса.



Кроме того, частные предприятия могут занять ниши баз по обновлению вооружения НАТО, которое ввозится в Украину. В частности, изготавливать запчасти, стволы для гаубиц, пулеметы, автоматы, пистолеты, патроны, порох, капсюли, гильзы и т.д.





Ранее Резников сообщил, что развязанная РФ война против Украины не завершиться «Минском-3» или какими-либо другими капитуляционными договоренностями.



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