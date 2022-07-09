Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Ракетный удар по Харькову: Пострадали шесть человек

09 июля 2022, 14:48

Ракетный удар по Харькову: Пострадали шесть человек

Последствия обстрела Харькова. Фото: прокуратуры Последствия обстрела Харькова. Фото: прокуратуры

Российские войска нанесли удар по Харькову. Есть пострадавшие. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По его словам, утром оккупанты нанесли ракетный удар по одному из жилых районов.

«По предварительным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате удара получили легкие повреждения четыре человека. Медики оказывают всю необходимую помощь», — отметил Синегубов.

Позже он уточнил, что медики оказали помощь на месте четверым пострадавшим. Еще трое гражданских, среди них один ребенок, госпитализированы в медицинские учреждения.

По информации Харьковской областной прокуратуры, удар был нанесен, предварительно, баллистической ракетой «Искандер».

«В результате обстрела ранены пять женщин — 55, 40, 57, 43, 64 лет и 12-летняя девочка», — уточнили в прокуратуре.



В местном Telegram-канале показали момент «прилета».

Еще по теме

Места
Харьков
Прочее
Война раненые

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:50
«ДНР» заявила об обстреле Донецка и Пантелеймоновки, погибли три человека
23:41
Святогорская лавра пострадала во время боевых действий: появилось видео
23:03
Самолеты в небе над Донецком. В Шахтерске взорван склад боеприпасов. Дайджест НД за день ►
22:24
Россияне отстранили от власти коллаборантов на Херсонщине и в Мелитополе — ЦНС
20:47
«ДНР» заявила об одном погибшем и 11 раненых жителях Горловки
18:57
«ДНР»: В Донецке под обстрелом микрорайон Текстильщик
18:32
Посреди улицы умерли пенсионеры: В Мариуполе произошел очередной протест
16:54
На окраине Донецка горит свалка
14:55
«ДНР» отменила мораторий на исполнение смертных приговоров
14:41
Блокпосты и тотальные обыски: Боевики «Л/ДНР» ищут «агентов СБУ» из-за взрывов на складах
13:20
Северодонецк находится на грани гуманитарной катастрофы – Гайдай
13:01
В небе над Донецком замечен самолет. Обстреляны Куйбышевский и Кировский районы города
11:57
В ближайшее время водоснабжение Мариуполя восстановлено не будет
11:39
В Новой Каховке горят склады с боеприпасами и топливом оккупантов
09:29
«ДНР»: В Донецке погиб мирный житель
все новости
14:48
Ракетный удар по Харькову: Пострадали шесть человек
14:29
Украина получит 1,7 миллиардов долларов от американских партнеров: Куда их направят
13:07
Армия РФ нанесла удары по Константиновке, горят дома
12:46
В Минобороны назвали количество мобилизованных украинцев
12:14
В Донецкой области энергетики вернули свет в 23 населенных пункта
11:48
Обстрел Кривого Рога: Количество погибших возросло
11:24
Российские силы обстреляли на Донетчине 17 населенных пунктов
10:50
«ДНР» заявила об обстреле Донецка и Пантелеймоновки, погибли три человека
10:18
Еще HIMARS и высокоточные снаряды 155 мм: США выделяют новый пакет военной помощи Украине
09:54
Из-за обстрелов Донецкой области погибли пять мирных жителей
09:39
Последствия обстрела Дружковки: фотографии
09:03
Российские силы пытались захватить Углегорскую ТЭС, но были отброшены — Генштаб
08:40
Оккупанты обстреляли Дружковку, Славянск и ж/д станцию в Часов Яре
08:17
Российская армия обстреляла жилые кварталы Кривого Рога, есть погибший и пострадавшие
23:41
Святогорская лавра пострадала во время боевых действий: появилось видео
все новости
ВИДЕО
Ракетный удар по Харькову: Пострадали шесть человек
09 июля, 14:48
Святогорская лавра пострадала во время боевых действий: появилось видео
08 июля, 23:41
Самолеты в небе над Донецком. В Шахтерске взорван склад боеприпасов. Дайджест НД за день ►
08 июля, 23:03

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция