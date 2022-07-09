Ракетный удар по Харькову: Пострадали шесть человек

Последствия обстрела Харькова. Фото: прокуратуры

Российские войска нанесли удар по Харькову. Есть пострадавшие. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



По его словам, утром оккупанты нанесли ракетный удар по одному из жилых районов.



«По предварительным данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате удара получили легкие повреждения четыре человека. Медики оказывают всю необходимую помощь», — отметил Синегубов.



Позже он уточнил, что медики оказали помощь на месте четверым пострадавшим. Еще трое гражданских, среди них один ребенок, госпитализированы в медицинские учреждения.



По информации Харьковской областной прокуратуры, удар был нанесен, предварительно, баллистической ракетой «Искандер».



«В результате обстрела ранены пять женщин — 55, 40, 57, 43, 64 лет и 12-летняя девочка», — уточнили в прокуратуре.





В местном Telegram-канале показали момент «прилета».



