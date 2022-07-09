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РФ накапливает силы для крупномасштабного наступления — ISW

09 июля 2022, 16:52

РФ накапливает силы для крупномасштабного наступления — ISW

Российские войска накапливают силы для того, чтобы возобновить наступление на отдельных участках фронта. Их командование опасается, что украинцы перехватят инициативу. Об этом сообщили в американском Институте исследования войны (ISW).

Отмечается, что российские войска, захватившие Северодонецк и Лисичанск, явно нуждаются в восстановлении боевой мощи и наращивании сил поддержки, в том числе снабжения, перед началом очередной крупномасштабной наступательной операции на этом направлении.

«Многочисленные сообщения из различных источников показывают, что они занимаются обоими видами деятельности», — сообщают аналитики.

По данным ISW, оккупанты прекратили крупные наступательные операции, однако продолжают вести более ограниченные операции. Россияне опасаются, что ВСУ могут перехватить инициативу и перейти в контрнаступление во время оперативной паузы. 

«Когда российское военное командование решит, что оно надлежащим образом подготовилось к возобновлению крупной наступательной операции, оно, вероятно, возобновит крупномасштабные наземные наступления с большим количеством войск и большей решимостью, чем демонстрирует сейчас», — подчеркнули в ISW.

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