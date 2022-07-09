В Мариуполе произошли взрывы на «Азовстали» и комбинате Ильича — Андрющенко

В захваченном российскими войсками Мариуполе произошло несколько взрывов. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.



«Сегодня в 05:56 в районе ММК им. Ильича раздался взрыв, который слышал весь город», — проинформировал Андрющенко.



По его словам, взрыв стал результатом неудачного разминирования. Подорвались трое саперов подконтрольного группировке «ДНР» службы «МЧС». Все погибли.



«Приблизительно в 12:30 еще один взрыв. В этот раз в районе "Азовстали". Одновременно на территории "Азовстали" возник пожар. Военными окружен район, начиная с "Амстора" в Левобережном районе. По предварительной информации, горят остатки угля. Предварительно, есть пострадавшие среди оккупантов», — сообщил советник мэра.

Это не первый случай подрыва. 21 июня при обследовании одного из промышленных предприятий подорвались два энергетика.



23 мая при обследовании территории завода «Азовсталь» в результате подрыва пострадали четыре сотрудника «МЧС ДНР».



3 июня на пляже при детонации взрывоопасного предмета погибли два мирных жителя, в том числе ребенок.



11 июня трое рабочих получили ранения во время разбора завалов.