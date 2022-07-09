Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Российские оккупанты отстают от своего «графика» захвата Украины. Им препятствуют ВСУ

09 июля 2022, 17:47

Российские оккупанты отстают от своего «графика» захвата Украины. Им препятствуют ВСУ

Российские оккупанты значительно отстают от своего «графика» захвата Украины. Их планам препятствуют успешные контрнаступления ВСУ. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

«Россияне достигают очень постепенного, ограниченного, и высокозатратного прогресса только на определенных небольших участках Донбасса. Они сильно отстают от своих сроков. Они сильно отстают от своих целей», — отмечается в сообщении.

Также в Пентагоне считают, что ВСУ стали вести эффективные локальные контрнаступления.

«Мы все чаще наблюдаем способность украинцев использовать системы HIMARS, чтобы значительно помешать способности россиян продвигаться даже там, где они так сложно и медленно наступали. Поэтому мы вообще не видим, чтобы Россия выигрывала эту битву», — подчеркнули в ведомстве.

Читайте также:

РФ накапливает силы для крупномасштабного наступления — ISW

Напомним, США выделяют Украине новый пакет военной помощи в размере 400 миллионов долларов. В новый пакет военной помощи, по данным Пентагона, четыре РСЗО HIMARS, снаряды повышенной точности для артиллерии калибром 155 мм, три армейских боевых автомобиля, система для контрбатарейной борьбы, запчасти.

Еще по теме

Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:19
В Мариуполе произошли взрывы на «Азовстали» и комбинате Ильича — Андрющенко
16:29
В оккупированных Ясиноватой и Горловке показали, насколько уменьшились водоемы
10:50
«ДНР» заявила об обстреле Донецка и Пантелеймоновки, погибли три человека
23:41
Святогорская лавра пострадала во время боевых действий: появилось видео
23:03
Самолеты в небе над Донецком. В Шахтерске взорван склад боеприпасов. Дайджест НД за день ►
22:24
Россияне отстранили от власти коллаборантов на Херсонщине и в Мелитополе — ЦНС
20:47
«ДНР» заявила об одном погибшем и 11 раненых жителях Горловки
18:57
«ДНР»: В Донецке под обстрелом микрорайон Текстильщик
18:32
Посреди улицы умерли пенсионеры: В Мариуполе произошел очередной протест
16:54
На окраине Донецка горит свалка
14:55
«ДНР» отменила мораторий на исполнение смертных приговоров
14:41
Блокпосты и тотальные обыски: Боевики «Л/ДНР» ищут «агентов СБУ» из-за взрывов на складах
13:20
Северодонецк находится на грани гуманитарной катастрофы – Гайдай
13:01
В небе над Донецком замечен самолет. Обстреляны Куйбышевский и Кировский районы города
11:57
В ближайшее время водоснабжение Мариуполя восстановлено не будет
все новости
18:15
США выделят Украине гуманитарную помощь на 360 миллионов долларов — Блинкен
17:47
Российские оккупанты отстают от своего «графика» захвата Украины. Им препятствуют ВСУ
17:19
В Мариуполе произошли взрывы на «Азовстали» и комбинате Ильича — Андрющенко
16:52
РФ накапливает силы для крупномасштабного наступления — ISW
16:29
В оккупированных Ясиноватой и Горловке показали, насколько уменьшились водоемы
14:48
Ракетный удар по Харькову: Пострадали шесть человек
14:29
Украина получит 1,7 миллиардов долларов от американских партнеров: Куда их направят
13:07
Армия РФ нанесла удары по Константиновке, горят дома
12:46
В Минобороны назвали количество мобилизованных украинцев
12:14
В Донецкой области энергетики вернули свет в 23 населенных пункта
11:48
Обстрел Кривого Рога: Количество погибших возросло
11:24
Российские силы обстреляли на Донетчине 17 населенных пунктов
10:50
«ДНР» заявила об обстреле Донецка и Пантелеймоновки, погибли три человека
10:18
Еще HIMARS и высокоточные снаряды 155 мм: США выделяют новый пакет военной помощи Украине
09:54
Из-за обстрелов Донецкой области погибли пять мирных жителей
все новости
ВИДЕО
Ракетный удар по Харькову: Пострадали шесть человек
09 июля, 14:48
Святогорская лавра пострадала во время боевых действий: появилось видео
08 июля, 23:41
Самолеты в небе над Донецком. В Шахтерске взорван склад боеприпасов. Дайджест НД за день ►
08 июля, 23:03

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция