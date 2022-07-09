Российские оккупанты отстают от своего «графика» захвата Украины. Им препятствуют ВСУ

Российские оккупанты значительно отстают от своего «графика» захвата Украины. Их планам препятствуют успешные контрнаступления ВСУ. Об этом говорится в сообщении Пентагона.



«Россияне достигают очень постепенного, ограниченного, и высокозатратного прогресса только на определенных небольших участках Донбасса. Они сильно отстают от своих сроков. Они сильно отстают от своих целей», — отмечается в сообщении.



Также в Пентагоне считают, что ВСУ стали вести эффективные локальные контрнаступления.



«Мы все чаще наблюдаем способность украинцев использовать системы HIMARS, чтобы значительно помешать способности россиян продвигаться даже там, где они так сложно и медленно наступали. Поэтому мы вообще не видим, чтобы Россия выигрывала эту битву», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, США выделяют Украине новый пакет военной помощи в размере 400 миллионов долларов. В новый пакет военной помощи, по данным Пентагона, четыре РСЗО HIMARS, снаряды повышенной точности для артиллерии калибром 155 мм, три армейских боевых автомобиля, система для контрбатарейной борьбы, запчасти.