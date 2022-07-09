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Новая система координат: Резников — о необходимости развивать частный бизнес в Украине

09 июля 2022, 20:06

Новая система координат: Резников — о необходимости развивать частный бизнес в Украине

Частный бизнес должен развиваться для повышения обороноспособности Украины и давать работу людям, особенно внутренним переселенцам. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время бизнес-конференции на платформе Forbes.

«Ни для кого не секрет, что сегодня государственный бюджет недополучает 5 миллиардов долларов ежемесячно от потери налогов, разного рода рент, пошлин и так далее. А это значит, что мы должны привлекать любым способом деньги где-то на внутренних рынках. Сегодня нужно понимать, что месячный бюджет, который тратится на сектор безопасности и обороны, равен годовому в прошлые годы», — сказал Резников.

Он отметил, что не убегающий бизнес работает и платит налоги, и это уже огромная помощь.

«Сегодня, несмотря на то, что страшно и обстрелы, размещать и развивать свои предприятия — это хороший темп, потому что это позволит развиваться нам и после победы. Мы вошли с вами в новую систему координат. Кто-то сравнивает с государством Израиль, кто-то с Южной Кореей, возможно, еще какая-то страна, которая живет рядом с недружественным соседом. Но мы живем в Украине, это будет украинская версия независимости», — добавил министр обороны.

Он обратил внимание на стратегию НАТО на следующие 10 лет, где главной угрозой для мира определена Россия с ее политическим руководством, поэтому принято решение усилить восточный фланг НАТО.

«Мы с вами и есть тот восточный фланг, та стена, которая защищает весь мир от орков. А это значит, что и у нас тоже будут вкладывать в нашу систему обороны. Это как раз бизнесу должно быть совершенно понятно, что именно на этой теме есть смысл зарабатывать деньги, создавать рабочие места и соответственно развиваться», — резюмировал Алексей Резников.

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