В Великобританию на обучение прибыла первая группа украинских военных

В Великобританию прибыла первая группа украинских военных, которая участвует в новой большой военной программе. В ближайшие месяцы по ней будут учиться до 10 000 украинцев, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.



Отмечается, что данная программа составляет более 2,3 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи и включает более 5000 единиц легкого противотанкового средства нового поколения NLAW (Next Generation Light Anti-tank ) и реактивной системы залпового огня M270.



«Эта новая амбициозная учебная программа является следующим этапом поддержки Соединенным Королевством Вооруженных Сил Украины в их борьбе с российской агрессией. Используя передовой мировой опыт британской армии, мы поможем Украине отстроить ее силы и увеличить масштаб сопротивления, в то время как она защищает собственный суверенитет и право выбирать собственное будущее», — заявил министр обороны Бен Уоллес.



В Генштабе сообщили, что в программе подготовки украинских военных будут задействованы около 1050 британских военнослужащих.



Правительство Великобритании оперативно закупило автоматы АК для программы обучения, то есть украинские солдаты смогут тренироваться с оружием, которое они будут использовать на передовой. Также Соединенное Королевство предоставило одежду и снаряжение для поддержки украинских военных в их обучении и возвращении в Украину.

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