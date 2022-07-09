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Оккупанты продолжают обстреливать Донетчину, есть погибшие и раненые

09 июля 2022, 21:15

Оккупанты продолжают обстреливать Донетчину, есть погибшие и раненые

Сегодня российские оккупанты вели активные обстрелы на Донетчине по всей линии фронта и городам в относительном тылу. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Под огнем освобожденная от россиян Павловка в Угледарской громаде. Ракетным ударом разрушен один дом, к счастью, без пострадавших. В Авдеевке — более 10 обстрелов, все по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Информацию о пострадавших и объемах разрушений уточняем», — говорится в сообщении.

Он также рассказал, что в Марьинке от обстрелов погиб по меньшей мере один человек, в Красногоровке начался пожар в полях.

В Очеретинской громаде из «Смерчей» обстрелян дачный кооператив в Новоселовке Первой без пострадавших.

«В Константиновке не менее пяти прилетов по жилым массивам — уже сейчас известно об одном погибшем и три раненых. Также повреждены молокозавод и мебельная фабрика», — сообщил Кириленко.

Он добавил, что в Светлодарской громаде четыре человека получили ранения в Зайцево. Один погибший и один раненый в Переездном Звановской громады.

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