Оккупанты продолжают обстреливать Донетчину, есть погибшие и раненые

Сегодня российские оккупанты вели активные обстрелы на Донетчине по всей линии фронта и городам в относительном тылу. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Под огнем освобожденная от россиян Павловка в Угледарской громаде. Ракетным ударом разрушен один дом, к счастью, без пострадавших. В Авдеевке — более 10 обстрелов, все по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Информацию о пострадавших и объемах разрушений уточняем», — говорится в сообщении.



Он также рассказал, что в Марьинке от обстрелов погиб по меньшей мере один человек, в Красногоровке начался пожар в полях.



В Очеретинской громаде из «Смерчей» обстрелян дачный кооператив в Новоселовке Первой без пострадавших.



«В Константиновке не менее пяти прилетов по жилым массивам — уже сейчас известно об одном погибшем и три раненых. Также повреждены молокозавод и мебельная фабрика», — сообщил Кириленко.



Он добавил, что в Светлодарской громаде четыре человека получили ранения в Зайцево. Один погибший и один раненый в Переездном Звановской громады.



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