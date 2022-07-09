Обстрел Донецкой области, США довольны HIMARS на Донбассе. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Ряд городов Донецкой области уничтожается российскими ракетами. В Дружковке разрушен единственный гуманитарный штаб, а в Славянске ударили прямо в частный дом. Хозяин в больнице.

ВСУ остаются на окраинах Луганской области. Продолжаются бои, оккупантов удается уничтожить даже в тылу.

Пентагон считает, что Россия отстает от своих планов по захвату Донбасса и отмечает успешную работу отправленных Украине установок HIMARS.

В Харцызске горит мусорный полигон, а в Макеевке обстрелян парк аттракционов.

Взрывы в Мариуполе. Накануне туда были отправлены саперы из России, теперь известно о гибели трех их коллег.