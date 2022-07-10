На оккупированных территориях местным предлагают службу в силовых органах и МЧС России

Оккупационные власти России вербуют жителей захваченных территорий на юге Украины в российские силовые органы для службы на месте. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили местные жители.



«Тем, кто остались, предлагают туда (российские ведомства — Ред.) переоформиться. Говорят делать паспорт российский, откатывают пальцы, сдаешь слюну и тебя заносят в базу данных. Сказали, что въезд в Украину уже будет закрыт. А если будет деоккупация, то единственный путь — в Россию», — рассказал «НД» бывший госслужащий на условиях анонимности.



Как отмечают источники, местные отделения полиции, СБУ и ГСЧС перешли в прямое подчинение соответствующих ведомств Российской Федерации.



«Зарплату предлагают на порядок выше, чем вообще можно тут заработать кому бы то ни было — привлекают», — отметил в комментарии «НД» местный житель на условиях анонимности.