Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Резников пояснил, почему Украине не подойдет «Железный купол»

09 июля 2022, 22:59

Резников пояснил, почему Украине не подойдет «Железный купол»

Украине нужно развивать собственную систему противовоздушной обороны, израильские системы «Железный купол» для нашей страны будут неэффективны. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников сказал в ходе бизнес-конференции на платформе Forbes.

Он подчеркнул, что украинские военные сбивают достаточно большое количество российских ракет и авиацию, однако защиту неба нужно существенно усиливать.

«У нас, у Украины, и сегодня уже есть защита нашего неба. Она не идеальна, но поверьте, мы довольно большое количество ракет сбиваем, летящих. Вражеские самолеты в нашем небе уже не летают, потому что боятся и знают, что мы их сбиваем. Они используют старые ракеты Х-22, Х-55 и другие. Агрессор стреляет ими с территории России, с территории Беларуси, из акватории Черного и даже Каспийского морей, из временно оккупированного украинского Крыма. Враг боится приблизиться, потому что у нас очень профессиональные воздушные силы, а бойцы всех видов, родов и сил ВСУ и других составляющих сил обороны мастерски применяют ПЗРК», — сказал Алексей Резников.

Также он объяснил, почему в Украине будет неэффективным «Железный купол», подчеркнув, что нужно развивать свою систему ПВО/ПРО.

«Мы все знаем пример Израиля, достаточно неплохо защищающего небо. Все мы знаем название "Железный купол", но даже он не защищает на 100%. Более того, я был в Израиле, общался с их производителями, государственными предприятиями. "Железный купол" сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных, по существу, в гаражах. От крылатых и баллистических ракет "Железный купол" не защищает. Там есть другая система ПВО, которая развивается и в самом Израиле и есть в Чехии и США. Поэтому нам нужно развивать свою систему ПВО/ПРО или получать, в том числе, от наших партнеров», — подытожил министр обороны.

Еще по теме

Прочее
Железный купол
Люди
Алексей Резников

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:43
Обстрел Донецкой области, США довольны HIMARS на Донбассе. Дайджест НД за день ►
18:35
«ЛНР» сообщила о ранении мирной жительницы в Ирмино
17:19
В Мариуполе произошли взрывы на «Азовстали» и комбинате Ильича — Андрющенко
16:29
В оккупированных Ясиноватой и Горловке показали, насколько уменьшились водоемы
10:50
«ДНР» заявила об обстреле Донецка и Пантелеймоновки, погибли три человека
23:41
Святогорская лавра пострадала во время боевых действий: появилось видео
23:03
Самолеты в небе над Донецком. В Шахтерске взорван склад боеприпасов. Дайджест НД за день ►
22:24
Россияне отстранили от власти коллаборантов на Херсонщине и в Мелитополе — ЦНС
20:47
«ДНР» заявила об одном погибшем и 11 раненых жителях Горловки
18:57
«ДНР»: В Донецке под обстрелом микрорайон Текстильщик
18:32
Посреди улицы умерли пенсионеры: В Мариуполе произошел очередной протест
16:54
На окраине Донецка горит свалка
14:55
«ДНР» отменила мораторий на исполнение смертных приговоров
14:41
Блокпосты и тотальные обыски: Боевики «Л/ДНР» ищут «агентов СБУ» из-за взрывов на складах
13:20
Северодонецк находится на грани гуманитарной катастрофы – Гайдай
все новости
23:44
Луганщина не оккупирована, ВСУ удерживают часть территории — глава ОВА
22:59
Резников пояснил, почему Украине не подойдет «Железный купол»
21:58
Эвакуация из Славянска: После обстрелов люди активнее покидают город
21:43
Обстрел Донецкой области, США довольны HIMARS на Донбассе. Дайджест НД за день ►
21:15
Оккупанты продолжают обстреливать Донетчину, есть погибшие и раненые
20:52
В Великобританию на обучение прибыла первая группа украинских военных
20:06
Новая система координат: Резников — о необходимости развивать частный бизнес в Украине
19:44
Кривой Рог снова попал под обстрел
19:30
Оккупанты не смогли продвинуться к Славянску — Генштаб
19:04
Зеленский уволил посла Украины в Германии Мельника и еще четверых его коллег
18:35
«ЛНР» сообщила о ранении мирной жительницы в Ирмино
18:15
США выделят Украине гуманитарную помощь на 360 миллионов долларов — Блинкен
17:47
Российские оккупанты отстают от своего «графика» захвата Украины. Им препятствуют ВСУ
17:19
В Мариуполе произошли взрывы на «Азовстали» и комбинате Ильича — Андрющенко
16:52
РФ накапливает силы для крупномасштабного наступления — ISW
все новости
ВИДЕО
Обстрел Донецкой области, США довольны HIMARS на Донбассе. Дайджест НД за день ►
09 июля, 21:43
Ракетный удар по Харькову: Пострадали шесть человек
09 июля, 14:48
Последствия обстрела Дружковки: фото и видео
09 июля, 09:39

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция