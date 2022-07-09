Резников пояснил, почему Украине не подойдет «Железный купол»

Украине нужно развивать собственную систему противовоздушной обороны, израильские системы «Железный купол» для нашей страны будут неэффективны. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников сказал в ходе бизнес-конференции на платформе Forbes.



Он подчеркнул, что украинские военные сбивают достаточно большое количество российских ракет и авиацию, однако защиту неба нужно существенно усиливать.



«У нас, у Украины, и сегодня уже есть защита нашего неба. Она не идеальна, но поверьте, мы довольно большое количество ракет сбиваем, летящих. Вражеские самолеты в нашем небе уже не летают, потому что боятся и знают, что мы их сбиваем. Они используют старые ракеты Х-22, Х-55 и другие. Агрессор стреляет ими с территории России, с территории Беларуси, из акватории Черного и даже Каспийского морей, из временно оккупированного украинского Крыма. Враг боится приблизиться, потому что у нас очень профессиональные воздушные силы, а бойцы всех видов, родов и сил ВСУ и других составляющих сил обороны мастерски применяют ПЗРК», — сказал Алексей Резников.



Также он объяснил, почему в Украине будет неэффективным «Железный купол», подчеркнув, что нужно развивать свою систему ПВО/ПРО.



«Мы все знаем пример Израиля, достаточно неплохо защищающего небо. Все мы знаем название "Железный купол", но даже он не защищает на 100%. Более того, я был в Израиле, общался с их производителями, государственными предприятиями. "Железный купол" сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных, по существу, в гаражах. От крылатых и баллистических ракет "Железный купол" не защищает. Там есть другая система ПВО, которая развивается и в самом Израиле и есть в Чехии и США. Поэтому нам нужно развивать свою систему ПВО/ПРО или получать, в том числе, от наших партнеров», — подытожил министр обороны.