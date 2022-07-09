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Луганщина не оккупирована, ВСУ удерживают часть территории — глава ОВА

09 июля 2022, 23:44

Луганщина не оккупирована, ВСУ удерживают часть территории — глава ОВА

На данный момент Луганская область не оккупирована — небольшую часть региона удерживают украинские военные, несмотря на «победные» заявления россиян. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

Он отметил, что за прошедшие сутки ВСУ уничтожили несколько вражеских танков и складов с боеприпасами.

«Так называемая "ЛНР" хочет провести референдум, чтобы когда мы получили достаточное количество оружия, оккупанты смогли заявить, что идет нападение уже на земли России и объявить мобилизацию», — рассказал Гайдай.

По его словам, «оперативная пауза» россиян обусловлена исключительно успехами ВСУ.

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