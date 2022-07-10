«ДНР» заявила о двух погибших и пяти раненых жителях Донецка

В результате сегодняшнего обстрела подконтрольного группировке «ДНР» Донецка погибли две женщины, ранены еще пять мирных жителей. Об этом сообщил «мэр» Донецка при «ДНР» Алексей Кулемзин.



«По уточненной информации, в результате обстрела Кировского района погибли женщины 1968 и 1999 г.р. Ранения различной степени тяжести получили: женщины 1969 и 1981 г.р., мужчины 1966, 1977 и 1956 г.р.», — написал он в своем телеграм-канале.



По его словам, разрушения произошли на «ДП "Республиканский рынок 8/3"», овощной базе, также пострадал ряд многоквартирных и частных жилых домов, гаражный кооператив.