Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

«ДНР» заявила о двух погибших и пяти раненых жителях Донецка

10 июля 2022, 00:27

«ДНР» заявила о двух погибших и пяти раненых жителях Донецка

В результате сегодняшнего обстрела подконтрольного группировке «ДНР» Донецка погибли две женщины, ранены еще пять мирных жителей. Об этом сообщил «мэр» Донецка при «ДНР» Алексей Кулемзин.

«По уточненной информации, в результате обстрела Кировского района погибли женщины 1968 и 1999 г.р. Ранения различной степени тяжести получили: женщины 1969 и 1981 г.р., мужчины 1966, 1977 и 1956 г.р.», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, разрушения произошли на «ДП "Республиканский рынок 8/3"», овощной базе, также пострадал ряд многоквартирных и частных жилых домов, гаражный кооператив.

Читайте также:

«ДНР» заявила об обстреле Донецка и Пантелеймоновки, погибли три человека 

Еще по теме

Места
Донецк
Прочее
Война Жертвы обстрелы

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:27
«ДНР» заявила о двух погибших и пяти раненых жителях Донецка
21:43
Обстрел Донецкой области, США довольны HIMARS на Донбассе. Дайджест НД за день ►
18:35
«ЛНР» сообщила о ранении мирной жительницы в Ирмино
17:19
В Мариуполе произошли взрывы на «Азовстали» и комбинате Ильича — Андрющенко
16:29
В оккупированных Ясиноватой и Горловке показали, насколько уменьшились водоемы
10:50
«ДНР» заявила об обстреле Донецка и Пантелеймоновки, погибли три человека
23:41
Святогорская лавра пострадала во время боевых действий: появилось видео
23:03
Самолеты в небе над Донецком. В Шахтерске взорван склад боеприпасов. Дайджест НД за день ►
22:24
Россияне отстранили от власти коллаборантов на Херсонщине и в Мелитополе — ЦНС
20:47
«ДНР» заявила об одном погибшем и 11 раненых жителях Горловки
18:57
«ДНР»: В Донецке под обстрелом микрорайон Текстильщик
18:32
Посреди улицы умерли пенсионеры: В Мариуполе произошел очередной протест
16:54
На окраине Донецка горит свалка
14:55
«ДНР» отменила мораторий на исполнение смертных приговоров
14:41
Блокпосты и тотальные обыски: Боевики «Л/ДНР» ищут «агентов СБУ» из-за взрывов на складах
все новости
00:27
«ДНР» заявила о двух погибших и пяти раненых жителях Донецка
23:44
Луганщина не оккупирована, ВСУ удерживают часть территории — глава ОВА
22:59
Резников пояснил, почему Украине не подойдет «Железный купол»
21:58
Эвакуация из Славянска: После обстрелов люди активнее покидают город
21:43
Обстрел Донецкой области, США довольны HIMARS на Донбассе. Дайджест НД за день ►
21:15
Оккупанты продолжают обстреливать Донетчину, есть погибшие и раненые
20:52
В Великобританию на обучение прибыла первая группа украинских военных
20:06
Новая система координат: Резников — о необходимости развивать частный бизнес в Украине
19:44
Кривой Рог снова попал под обстрел
19:30
Оккупанты не смогли продвинуться к Славянску — Генштаб
19:04
Зеленский уволил посла Украины в Германии Мельника и еще четверых его коллег
18:35
«ЛНР» сообщила о ранении мирной жительницы в Ирмино
18:15
США выделят Украине гуманитарную помощь на 360 миллионов долларов — Блинкен
17:47
Российские оккупанты отстают от своего «графика» захвата Украины. Им препятствуют ВСУ
17:19
В Мариуполе произошли взрывы на «Азовстали» и комбинате Ильича — Андрющенко
все новости
ВИДЕО
Обстрел Донецкой области, США довольны HIMARS на Донбассе. Дайджест НД за день ►
09 июля, 21:43
Ракетный удар по Харькову: Пострадали шесть человек
09 июля, 14:48
Последствия обстрела Дружковки: фото и видео
09 июля, 09:39

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция