Российские войска пытались вести разведку боем под Словянском — сводка Генштаба ВСУ

Штурмовая группа российских войск безуспешно пыталась провести разведку боем под Славянском в районе населенного пункта Долина и была отброшена украинскими силами обороны. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



Отмечается, что на Славянском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки, Андреевки, Вернополья, Большой Камышевахи, Краснополья и Новой Дмитровки.



На Краматорском направлении противник не проводил активных действий. Отдельные подразделения переместил в район Белогоровки. Совершал обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и танков в районах Северска, Переездного, Григоровки, Верхнекаменного и Белогоровки. Нанес авиаудары неподалеку от Славянска, Северска и Серебрянки.



На Бахмутском направлении оккупанты не проводили активных действий. Обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Вершина, Зайцево, Покровское, Веселое, Ивано-Дарьевка и Углегорской ТЭС. Авиационные удары нанесены недалеко от Берестового и Спорного.



На Харьковском направлении россияне основные усилия сосредотачивают на недопущении продвижения украинских войск. Совершали обстрелы из артиллерии разных калибров в районах Харькова и населенных пунктов Русские Тишки, Питомник, Коробочкино, Ивановка, Дементиевка, Сосновка, Рубежное и Слатино. Авиаудар зафиксирован вблизи Верхнего Салтова. Оккупанты нанесли удар крылатой ракетой типа «Искандер» по Харькову с территории Белгородской области.



На Северском направлении противник совершил обстрелы вблизи Бачевска, Мирополья, Владимировки, Волковки и Волфиного. Недалеко от двух последних нанес еще и авиаударов. Вел воздушную разведку с применением БПЛА.



На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, с целью сковывания украинских подразделений, противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Опытное, Авдеевка, Марьинка, Павловка, Угледар, Золотая Нива, Комар, Гуляйполе, Орехов, Мали. Нанес авиационные удары в районах Каменки, Малых Щербаков и Новоандреевки.



На Волынском и Полесском направлениях изменений деятельности подразделений вооруженных сил республики Беларусь в приграничных районах Брестской и Гомельской областей не отмечается.



На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на недопущении наступления Сил обороны Украины. Обстрелял из ствольной артиллерии районы Лозового, Пост Покровского, Украинки, Партизанского, Любомировки, Кобзарцев и Широкого.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает в акватории Черного моря до трех носителей высокоточного оружия.



Украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли два удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки. Потери российских оккупантов уточняются.