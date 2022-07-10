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Оккупанты ударили из «Ураганов» по многоэтажке в Донецкой области: есть жертвы

10 июля 2022, 08:54

Оккупанты ударили из «Ураганов» по многоэтажке в Донецкой области: есть жертвы

Руины дома в Часов Яре, под которыми остаются люди. Фото: Донецкая ОВА Руины дома в Часов Яре, под которыми остаются люди. Фото: Донецкая ОВА

Спасатели достали 6 погибших и 5 раненых из руин многоэтажки, обстреляной российскими войсками в городе Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он отметил, что накануне вечером россияне атаковали 5-этажный жилой дом ракетами из «Ураганов». Два подъезда дома были полностью уничтожены. Не менее тридцати человек оказались под завалами. На месте работают спасатели.

«В настоящее время спасатели сумели установить контакт с двумя людьми, оказавшимися под руинами», - подчеркнул Кириленко.

По словам местных жителей, под завалами дома находятся не менее 34 человек, в том числе 9-летний ребенок.

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