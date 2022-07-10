Попытки российских войск продвинуться на Северск со стороны Лисичанска захлебываются — глава ОВА

Российские войска безуспешно пытаются оккупировать всю территорию Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.



Он отметил, что все попытки оккупантов продвинуться со стороны Лисичанска на Северск захлебываются благодаря ВСУ.



«Они до сих пор живут мыслями о том, как в начале марта отхватили большую часть области. Но это была отнюдь не молниеносная наступательная операция, а развитие нашими военными прочной линии обороны», — подчеркнул Гайдай.



По его словам, как только ВСУ сделали надежные защитные укрепления, быстрое наступление россиян завершилось.



«За четыре месяца россияне продвинулись на несколько километров, избрав тактику сплошного уничтожения крупных городов. Но они все еще уверены в своих "героических" победах в конце февраля, живут этим и не хотят осознавать реальность. А она их не очень радует. Как вот вчера, когда вблизи Золотаревки оккупанты попали под нашу артиллерию и вынуждены были бежать с позиций. Нападение на Верхнекаменское у них не удалось», — рассказал глава ОВА.



Он также сообщил, что оккупанты стягивают войска вблизи Белогоровки, обстреливают населенные пункты, наносят авиационные удары.

«Только в течение последней ночи россиянами осуществлено семь артиллерийских обстрелов и четыре ракетных удара», — добавил Гайдай.

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