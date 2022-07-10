Российские войска попытаются установить контроль над трассой Е40 в Донецкой области — британская разведка

Контроль над трассой E40, соединяющей Донецк и Харьков, вероятно станет важной целью российских войск для продвижения в Донецкой области. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в разведывательном обзоре.



Отмечается, что атаки из района Изюма продолжают концентрироваться вдоль направления главной дороги Е40.



Российская артиллерия продолжает наносить удары по району Славянска на Донбассе из района Изюма на севере и района Лисичанска на востоке.



«Российские силы, вероятно, совершили еще несколько небольших территориальных продвижений в районе Попасной», - сказано в сводке.



Накануне в разведке Британии сообщили, что Россия, вероятно, готовится к новому наступлению в Украине, стягивая к российско-украинской границе резервы из разных регионов.