«ДНР» заявила о двух погибших и 12 раненых от обстрелов за сутки

За минувшие сутки на подконтрольной горуппировке «ДНР» территории в результате обстрелов погибли два мирных жителя в Кироовском районе Донецка. Об этом сообщает «СЦКК ДНР».



Отмечается, что ранения получили 12 гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Александровке, Горловке и Ясиноватой.



Утверждается, что повреждено 41 домостроение в Ленинском, Кировском и Петровском районах Донецка, Горловке, Ясиноватой, Луганском и Александровке, а также 6 объектов гражданской инфраструктуры.



«СЦКК» группировки «ЛНР» заявило о ранении женщины 1994 года рождения в Ирмино.