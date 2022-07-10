Оккупанты понесли наибольшие потери на Краматорском направлении — Генштаб ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки понесли наибольшие потери на Краматорском направлении. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Отмечается, общие боевые потери войск РФ c 24 февраля ориентировочно составили:
личного состава — около 37300 (+100) человек ликвидировано;
танков — 1641 (+3);
боевых бронированных машин — 3823 (+8);
артиллерийских систем — 834 (+2);
РСЗО — 247;
средств ПВО — 108;
самолетов — 217;
вертолетов — 188 (+1);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 676 (+2);
крылатых ракет — 155;
кораблей /катеров — 15;
автомобильной техники и автоцистерн — 2694 (+7);
специальной техники — 66.
Потери в рядах ВСУ в Генштабе не называют.