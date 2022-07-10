Оккупанты понесли наибольшие потери на Краматорском направлении — Генштаб ВСУ

Российские войска за прошедшие сутки понесли наибольшие потери на Краматорском направлении. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



Отмечается, общие боевые потери войск РФ c 24 февраля ориентировочно составили:

личного состава — около 37300 (+100) человек ликвидировано;

танков — 1641 (+3);

боевых бронированных машин — 3823 (+8);

артиллерийских систем — 834 (+2);

РСЗО — 247;

средств ПВО — 108;

самолетов — 217;

вертолетов — 188 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 676 (+2);

крылатых ракет — 155;

кораблей /катеров — 15;

автомобильной техники и автоцистерн — 2694 (+7);

специальной техники — 66.



Потери в рядах ВСУ в Генштабе не называют.