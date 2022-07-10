В Луганской области девять полицейских подозреваются в госизмене

Девяти полицейским из Луганской области сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Об этом сообщает Офис генпрокурора.



По данным следствия, действующие работники Нацполиции области согласились на сотрудничество с противником весной 2022 года. Подозреваемые прошли «собеседование» с представителями псевдореспублики, которые являются частью оккупационной администрации РФ.



«В ходе "трудоустройства" подозреваемые дали добровольное согласие на вступление в ряды вновь незаконных структур – так называемых «Старобельского, Меловского, Беловодского РОВД МВД ЛНР» и «прокуратуры Троицкого района ЛНР», - говорится в сообщении.



Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления ДБР, расположенного в Краматорске.